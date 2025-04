Puisque le démat' vs Physique est un débat passionné, je souhaitais partager quelques infos. Bien que pro-physique, je salue le maintien de l'ancien eShop pour des consoles passées.1)Il est encore possible sur le site de Nintendo de télécharger de nouveau ses jeux achetés sur l'eShop des Wii U et 3DS.2) la carte SD Express coûte cher. Est-ce Nintendo qui supporte le coût des cartes mémoires sur lequel les jeux sont installés ou les tiers ?3) la Game-Key CardSD EXPRESS Comme l'évoque mon blog précédent sur l'IA , l'intérêt de Nintendo et les tiers est d'utiliser l'IA (FDE) pour réduire la taille des jeux pour les faire tenir sur des cartouches de 64 Go max,pour des questions de coûts des cartes SD Express.Peut-être que ça explique en partie le coût final assez élevé des jeux physiques. comme relaté ici (lien cliquable) Attention je n'approuve pas des jeux à 90 euros, loin de moi.GAME KEY CARD