Des débits théoriques approchant les 4 Go/s grâce au PCIe 4.0

Norme 9.1 : microSD Express avec des vitesses de 2 Go/s et nouvelle nomenclature

L'arlésienne prévue dès 2023, devient, grâce à Nintendo, une source de revenus inespérés pour des constructeurs comme Lexar et sa future carte microSDXC PLAY PRO 1 To (version 7.10 3x1 ligne année 2019).La NS2 devrait supporter jusqu'à 2To s'il on en croit le datasheet.BEMOL : Nintendo a annoncé l'incompatibilité de la SD avec la SD Express, et je pense que c'est pour des raisons de limitation du piratage car, en vérité il n'en est rien : la video nous apprend que le SD Express utilise également un "protocole SD" compatible. Soit la ligne a été ôté du lecteur de la Switch 2, soit il y aura matière à l'avenir via un hacking de rétablir cette fonctionnalité.Offrant des performances dignes d'un PC, en PCIE-3 et 4, largement suffisantes pour une console.Carte annoncée par Lexar, bientôt commercialisée.Explication technique2023, on pouvait lire ceci :"Aucune carte à ce standard prometteur et rapide n’est pour l’instant commercialisée ; cependant la SD Association vient pourtant de le passer à la norme 9.1. Profitons-en pour refaire un point sur les cartes SD Express.Le format SD Express a été annoncé en juin 2018 par la SD Association, l’organisme gérant tout ce qui a trait aux cartes SD. Il s’agit de la septième génération de cartes SD depuis le lancement du standard en l’an 2000.La SD Express a été développée pour répondre aux besoins croissants de stockage ou de vitesses de transfert. Bien que jamais produites pour l’instant, les cartes SD Express reprendraient le gabarit des cartes SD UHS-II classiques avec deux lignes de connecteurs au dos.En 2018, la SD Express devait tirer parti de l’interface PCIe 3.0 et du protocole NVMe V1.3, lui offrant ainsi une vitesse de transfert théorique de 985 Mo/s, pour un maximum de 128 To de stockage !Pour rappel, une carte SD UHS-II plafonne à environ 300 Mo/s, quand une carte UHS-III dépasse tout juste 600 Mo/s. Mais depuis, certains standards ont évolué et l’adoption de la norme 8.0 en 2020 a vu les vitesses théoriques exploser. En se basant sur la nouvelle interface PCIe 4.0, les cartes SD Express pourraient atteindre des débits de 4 Go/s !Une vitesse de transfert de 4Go/s mettrait ces périphériques au même niveau théorique que les cartes CFexpress de type B ayant aussi adopté le PCIe 4.0. Des vitesses de transfert assez impressionnantes qui permettraient aux cartes SD Express d’encaisser sans peine l’enregistrement de fichiers vidéo RAW enSur la carte, cela se traduit par l’ajout d’une troisième ligne de connecteurs. Les SD Express se montrant alors tellement supérieures aux cartes UHS-III. Ces dernières n’existant toujours pas dans le commerce, on se demande alors si elles seront un jour produites.Pour les capacités de stockage, il existe deux protocoles différents de cartes SD Express : XC et UC. Avec le premier que l’on connait déjà, on peut atteindre un maximum de 2 To par carte. Le second, introduit avec les SD Express et signifiant « Ultra Capacity » permet de stocker jusqu’à 128 To sur une seule carte mémoire.Durant le mois d’octobre 2023, la SD Association a présenté la norme 9.1 pour les SD Express. Cette nouvelle norme repousse encore plus loin les vitesses de transfert pour les cartes microSD Express. Ces dernières peuvent aussi, à présent, tirer parti de l’interface PCIe Gen4 et atteindre alors presque 2 Go/s.La norme 9.1 promet de meilleures performances énergétiques, limite la surchauffe et autorise l’enregistrement de flux vidéo simultanés sur une seule et même carte mémoire.Surtout, elle établit une nouvelle nomenclature à inscrire sur la carte pour la différencier de ses pairs. Outre le logo SD EX (et donc XC ou UC selon les capacités de stockage), les cartes porteront les mentions : E 150, E 300, E 450 ou E 600 pour tenir compte de leur vitesse d’écriture en Mo/s.Les cartes SD Express proposent, sur le papier, une alternative très intéressante aux CFexpress (A ou B), mais rappelons, qu’à l’image des cartes SD UHS-III – qu’elles surclassent aisément – les SD Express ne sont toujours pas produites. Espérons que ce standard prometteur ne devienne une nouvelle arlésienne du secteur, comme les SD UHS-III."