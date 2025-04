Les prix sont de manière globale 40% plus élevés dans les territoires ultramarins. Vivant à la Réunion, je n'ai jamais constaté de réelle promotion, peu importe l'enseigne. Du temps de la Wii U, celle-ci m'avait coûté 420€ pour le pack premium (contre 349€ prix métropole). Au moment où j'écris cet article, la PS5 est en promo à Leclerc Réunion à 549€ au lieu de 649€ . Avec la sortie prochaine de la Switch 2, je doute que les choses changeront. La console seule sera probablement entre 550 et 580€. Les jeux seront vendus plein pot voire 10€ plus cher. Ces différences de prix ne sont pas expliquables que par les frais de port. Alors force à vous dans cette situation regrettable.

Who likes this ?

posted the 04/04/2025 at 09:39 AM by sardinecannibale