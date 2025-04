L'information vient de Masahiro Sakurai lui-même, c'est donc la même équipe qui a conçu Super Smash Bros 4 et Ultimate qui est en charge de développer Kirby Air Riders, plus précisément Bandai Namco Studios (l'entité dédiée aux développement de jeux pour Nintendo).Coïncidence ou pas, Kirby Air Ride sur GCN sur avait été réalisé à l'époque avec le même moteur que Super Smash Bros et Melee. C'était le dernier jeu de Sakurai avant qu'il ne quitte Hal Laboratory.Kirby Air Ride sur est un mixe de course et mini-jeux, les 3 modes principaux sont Air Ride (= courses), City Trial où on parcoure une ville afin de gagner des bonus et on a un mini-jeu à la fin tu temps imparti, et Top Ride avec des courses en vue de dessus.