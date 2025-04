Mario Kart World (5 Juin)



Nintendo Switch 2 Welcome Tour (5 Juin)



Drag x Drive (Eté 2025)



Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau (Hiver 2025)



Kirby Air Riders (alias Kirby Air Ride 2) (2025)



Donkey Kong Bananza (17 Juillet)









Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree Tv



The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition



Kirby et le Monde Oublié Nintendo Switch 2 Edition + Le Pays des Etoiles Filantes



Metroid Prime 4: Beyond Nintendo Switch 2 Edition



Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition



Street Fighter 6 - Year 1-2 Fighters Edition







Les premiers jeux Nintendo pour la Nintendo Switch 2:Monde ouvert avec plusieurs modes de jeu dont un mode libre pour explorer chaque recoin de la carte.Mario Kart World Direct le 17 avril prochain.Une sorte de mode d'emploi de la Switch 2. C'est un jeu payantNouvelle IP comme c'était attendu. Un jeu multijoueur qui exploitera donc la fonction souris d'une façon non-conventionnelle.Personnellement, je trouve que ça manque de charme, là où pour la Switch 1 on avait eu ARMS qui avait une personnalité. Ça me fait penser à un mix entre Blastball qui a été cette tentative ratée de singer Rocket League mais en mode FPS et Roller Champions d'Ubisoft qui manque de peps.Basé sur l'aventure de la princesse Zelda dans le passé durant les évènement du jeu Tears of the Kingdom. Ce jeu semble avoir été commandé pour montrer que la console est capable d'afficher beaucoup d'éléments, on peut voir énormément de mobs comme avec les derniers Dynasty Warriors.Les 4 nouveau champions de Zelda: Tears of the Kingdom auront leur figurine amiibo (5 Juin).Un teaser CGI pour le retour de Kirby Air Ride. Masahiro Sakurai revient pour un ultime jeu Kirby sous sa direction, lui qui avait quitté Hal Laboratory après justement Kirby Air Ride sur GCN.Pas d'information officielle, on suppose que c'est la team Nintendo EPD Tokyo alias les développeurs de Mario Galaxy/Odyssey et de Donkey Kong Jungle Beat derrière ce retour du gameplay 3D "sandbox" pour la série Donkey Kong.La jaquette des jeux Switch 2 ainsi que la cartouche en comparaison avec la Switch 1 :Exclusivité Switch 2, des jeux Nintendo GameCube (GCN) intègreront le tiers supérieur NSO+ (qui inclus les jeux GBA et 4 DLC de jeux Switch 1) à commencer par Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur II et F-Zero GX. Disponible au lancement de la Nintendo Switch 2 (5 Juin).Notez que Nintendo abandonne les intitulés longs et colle désormais l'appellation de "Nintendo Classics" pour chacune des app permettant de jouer aux anciens jeux.Ces jeux Switch 1 ci-dessous ressortent sur Switch 2 avec une mise à jour, celle-ci est payante en dématériel pour ceux qui possèdent déjà leur version d'origine Switch 1.Il y a 2 types de mise à jour : La simple mise à jour de performance permettra à ces jeux de bénéficier de la puissance de la Switch 2 (10€), mais certains jeux auront également des nouveaux contenus exclusifs (c'est du DLC littéralement) et c'est plus cher (20€).Compatibilité Joy-con mode souris et Switch 2 Camera avec GameChat intégré qui permettra de capturer 4 personnes avec 1 seule caméra dans les mini-jeux exclusifs à cette version.Ces jeux bénéficieront d'un boost de performance ainsi que d'une compatibilité avec l'app Nintendo Switch sur mobile qui officiera comme un "companion app". Ces mises à jour Switch 2 seront offertes aux abonnés NSO.Nouveau contenu qui donne un certain twist aux différents niveaux du jeu.Le jeu laissera le joueur choisir entre 2 modes graphiques : 4K (graphismes) et 120FPS (performance) + compatible Joy-con mode souris.Le jeu bénéficiera d'un boost de performance.Les jeux Switch 1 suivant auront des mises à jour Switch 2 gratuites :- ARMS- Captain Toad: Treasure Tracker- Super Mario Odyssey- Super Mario 3D World + Bowser’s Fury- Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics- Zelda: Link’s Awakening- Zelda: Echoes of Wisdom- L'Atelier du Jeu Vidéo- New Super Mario Bros. U Deluxe,- Pokémon Ecarlate / Pokémon Violet- Cérébrale Académie: Bataille de méningesCes mises à jours viseront principalement à ajouter GameChat et peut être améliorer les performances techniques de ces jeux.Les jeux Switch 1 ci-dessus nécessiteront les Joy-Con Switch 1 pour être joué sur Switch 2 du fait de l'absence de la caméra infrarouge sur Switch 2 :- 1-2-Switch!- Everybody 1-2-Switch!- L'Atelier du Jeu Vidéo- Ring Fit Adventure- Nintendo Switch Sports- WarioWare: Move It!- Nintendo Labo Toy-con 01 - Variety Kit- Nintendo Labo Toy-con 02 - Robot Kit- Nintendo Labo Toy-con 03 - Vehicule KitLe seul jeu Nintendo incompatible Switch 2 est Nintendo Labo Toy-con 04 - VR KitJe ne vais pas tout lister ici. Je vais revenir sur les spécificités de certains jeux d'éditeurs tiers annoncés pour la Switch 2.Déjà notez que pour l'instant The Duskbloods (FromSoftware, 2026) et Yakuza 0: Director's Cut (SEGA, 5 Juin) ont été annoncé comme exclusifs Nintendo Switch 2.Capcom lancera une gamme amiibo pour la version Switch 2 de Street Fighter 6 avec 3 figurines dédiées à Luke, Jamie et Kimberly, ainsi que des cartes amiibo des 22 personnages de base.- Story of Seasons: Grand Bazar (Marvelous)- Rune Factory: Guardians of Azuma (Marvelous)- Shadow Labyrinth (Bandai Namco)- Tamagotchi Plaza (Bandai Namco)Certains jeux Switch 1 notamment montré lors du Nintendo Direct de la semaine dernière n'ont pas de mention "Switch 2 Edition" sur le Direct Switch 2 d'aujourd'hui, comme le remaster de Raidou de chez Atlus ou encore le jeu indépendant Witchbrook.Liste officielle des jeux Switch 1 qui auront potentiellement des soucis techniques si vous les lancez sur Switch 2 : https://i.imgur.com/FASIJ1c.png Liste officielle des jeux Switch 1 qui peuvent être joué sur Switch 2 mais qui ont des fonctionnalités incompatibles avec celle-ci : https://i.imgur.com/zE5FpcD.png Des jeux tiers listés ci-dessus, seul Fortnite est pour l'instant prévu avec une version Switch 2 spécifique.Certains jeux, comme Street Fighter 6 ou encore Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, ne seront pas sur cartouche (qui sera bien fournit en achetant en physique). A l'instar de certains jeux PS5 et XS comme les jeux Ubisoft, il faudra tout de même télécharger les jeux via Internet. Ces jeux auront une indication visible sur leur jaquette.On imagine que Cyberpunk 2077 Ultimate Edition ou encore Final Fantasy 7 Remake Intergrade seront facilement concernés. Le plus étonnant reste le remaster de Bravely Default, un jeu 3DS, ne pas être sur la cartouche.