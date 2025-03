The Verge a publié un article où ils analysent quand disparaitront les jeux physiques :Si le déclin des jeux physiques est évident aux USA, en France, la situation est bien différente. Du côté de Sony et Microsoft, l'accélération sur les jeux dématérialisé est évidente, du côté de Nintendo, les choses commencent là aussi à bouger, avec des cartouches de jeu virtuelles.Sortie de la version Physique d'Octopath Traveller I+IIJe ne pense pas que les jeux physiques disparaitront. Mais ils risquent de devenir un marché de niche, comme celui du Vinyle pour la musique ou celui des Blu Ray pour les films, dont les rayons disparaissent petit à petit de nos hypermarchés...

posted the 03/31/2025 at 03:30 PM by suzukube