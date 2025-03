Tout comme le Steam Deck et les autres consoles pc portable, le fabriquant Jsaux s'est fait connaître en sortant une gamme de coques et de housses pour ces consoles.Réputé pour sa bonne qualité (même si Spigen est meilleur) , Jsaux révèle sa gamme spécial Switch 2 avant le show de Nintendo le 2 avril. On retrouve plusieurs coques de protection, grip et protecteurs d'écran.