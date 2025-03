A Vampyre Story: A Bat's Tale fait suite au premier volet sortie en 2008. La suite avait été annulé / mise en suspens autour de 2011 et récemment ils ont annoncé son retour. Développé paret des anciens de Lucasarts, cette suite est directe au premier épisode qui se terminait sur un cliffhanger. Nous pouvons reconnaitre les inspirations des jeux Lucasarts comme Grim Fandango ou Escape From Monkey Island qui sont sortit fin 90 début 2000.

posted the 03/04/2025 at 10:29 AM by aozora78