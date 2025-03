Que le temps passe vite!C'était le 3 mars 2017 que débarquait The Legend of Zelda Breath of The Wild sur WiiU et Switch.Avec un 97 sur Metacritic et une victoire lors des Video Games Award 2017, le jeu n'a depuis pas cessé de déchainer les passions.Alors qu'avez-vous retenu de cette nouvelle formule dans l'univers Zelda? Adoré? Détesté? Mitigé?N'hésitez pas à donner votre avis et vos anecdotesPour ma part pas grand chose à reprocher au jeu.C'est grand, beau, fluide, avec plein de chose à faire sans jamais tomber dans l'ennui et avec un plaisir qui se renouvelle en permanence.Peut être juste les armes qui finissent par casser, même si on s'y habitue...