Pour le récapitulatif on a plusieurs entreprises de transaction bancaire dont les 2 leaders de leur secteur, Mastercard et surtout VISA, qui font pressions depuis maintenant 2 ans sur différentes entreprises japonaises pour la censure voire le retrait de contenu jugé pour adulte sur leur plateforme (et encore une fois il ne s'agit pas exclusivement que de pornographie). Ces plateformes inclus les sites marchants dont DMM ou encore Fantia, Melonbooks ou encore DLSite, mais également les services comme Pixiv ou encore Skeb. Cela impacte plusieurs domaines, des artistes freelance aux jeux indépendants/amateurs en passant par les classiques manga et doujin (manga amateurs).Yoko Taro, le créateur de NieR, avait alors vivement critiqué l'an dernier ces entreprises américaines pour réaliser de l'ingérence sur les produits culturels japonais. Le site d'archive de manga et doujin Manga Library Z de Ken Akamatsu, le créateur du manga Love Hina, avait du fermer l'an dernier suite au retrait de VISA des options de paiement et actuellement monte un financement participatif pour pouvoir rouvrir. VISA s'était même attaqué à un site de rencontre tout à fait anodin "pour otaku" avant de faire machine arrière. Des politiciens se démènent pour amener cette question de la dépendance des entreprises comme VISA et Mastercard dans le débat publique, pendant que le président de VISA Japan justifie lui ces décisions de nécessaire pour "l'intégrité de la marque VISA".Le site Niconico, qui est un équivalent japonais de YouYube et propriété de Kadokawa au passage, faisait parti des premiers touchés en 2024. Le site avait notamment une section réservées aux adultes où les gens pouvaient mettre des vidéos matures.On apprend aujourd'hui que Niconico a retrouvé VISA comme moyen de paiement pour ses internautes (c'est comme YouTube, on paie pour avoir plus de fonctions dont téléchargement et streaming), mais forcément la section +18 a complètement disparue depuis plusieurs mois et tous les contenus jugés mature ne sont plus disponibles et ne peuvent plus être mit en ligne sur le site. La plateforme a même dû changer ses termes, avec l'inclusion des réglementations internationales sur les contenus violents et sexuels. Tout cela est qualifié de "sacrifices aux américains" par certaines réactions japonaises.Notez que contrairement à VISA, les options Mastercard et American Express ne sont elles toujours pas revenues et Niconico ne sait pas quand ça sera le cas.