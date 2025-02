Enfin un iPhone sous la barre des 800 € en 128 Go ! L'occasion de sauter le pas ?"Pas de "dynamic island", pas de bouton "camera control", pas de zoom ni d'ultra grand angle, que reste-t-il à l'iPhone 16e ? Pour 719€, Apple a peut-être créé le plus grand concurrent à son propre iPhone 16 classique !"

posted the 02/19/2025 at 09:22 PM by suzukube