Chaîne Planète Tripy

Hello la communauté,petit article pour partager avec vous une proposition que j'avais partagée lors de la période des fêtes, afin d'avoir votre avis sur une idée de format de débat vidéo que nous avons eu avec Shao.J'avais posté l'article mais le lien vers le sondage ne fonctionnait pas correctement et je ne m'en suis rendu compte que deux jours après, j'en avais donc créé un nouveau le lendemain.Si vous voulez en savoir plus et voter pour la ou les propositions qui vous intéresse, suivez ce lien pour consulter l'article d'origine :Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de participer au sondage et n'hésitez poster vos questions et idées ici ou dans l'article d'origine.Bon week-end à vous