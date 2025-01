Tops

N°10 : Captain America: Brave New World (12/02/2025)



Mon article originel

N°9 : Les Quatre Fantastiques (23/07/2025)





N°8 : Michael (03/10/2025)





N°7 : 28 ans plus tard (18/06/2025)





N°6 : Jurassic World – Renaissance (02/07/2025)





N°5 : Karate Kid : Legends (28/05/2025)





N°4 : Ballerina (04/06/2025)





N°3 : Superman (11/07/2025)





N°2 : Mission: Impossible – The Final Reckoning (21/05/2025)





N°1 : Mickey 17 (05/03/2025)





Voilà pour mes attentes cinématographiques de 2025. Quelles sont les vôtres ?

De cettedu, je n’ai vu queen 2023, etqui fut le numéro un de mon top de 2024. Et bien que j’aie passé un bon moment devant ces films, ce furent loin d’être les meilleurs de cet univers cinématographique qui adepuis la fin de laavecHonnêtement, la hype est bien moins forte qu’avant de mon côté. Et je suis loin d’être le seul dans ce cas. C’est pourquoi ce, le premier de cette franchise oùn’est plus le Captain, me laisse presque de marbre d’où sa place dans le classement. Presque, car je trouve le trailer pas trop mal (même s’il montre beaucoup trop de choses) avec une vibe proche d’un de mes films favoris duqu’est(2014).Et après la série centrée surtout juste passable, ce nouveau Captain a tout intérêt de convaincre aux côtés d’en replacement de feudans le rôle du. Qui n’est visiblement pas encore prêt à prendre sa retraite cinématographique, et qui est surtout prêt à en découdre en tant queMême univers cinématographique, mais avec des enjeux plus importants. Car issu d’une franchise qui futen salles obscures. Etpour son entrée dans le MCU.Franchise qui débuta par les deux films deen 2005 et 2007 que je n’ai pas détestés. Mais n’ayant pas foncièrement marqués les esprits malgré le casting composé deenladans son premier rôle super-héroïque avant les(et qu’on a revu dans le dernierlaen tant que «« . EtenIl a fallu attendre 8 ans pour revoir cette saga au cinéma en, pour qu’elle tombe à nouveau dans l’oubli les 10 années qui suivirent. Via un reboot parque je n’ai pas encore vu à ce jour, et qui fut. Ce qui a mis un coup d’arrêt à cette saga que l’on pensait alors morte et enterrée.Mais ça, c’était avant l’arrivée deet sonavec le prochain film de. Et dont on n’a encore aucun vrai visuel à partplus haut qui nous montre le casting de ce nouveau quatuor. Composé deenenenenEt surtout,enqui fit une apparition inattendue lors dudeen 2024. Où il retira son, pour ensuite écarter les bras exactement comme dansdu premier( 2008 ), et s’adressant au public avec cette phrase "". Confirmant à demi-mot que ledes trois premières phases du, semble ici être unDécidément, on peut faire tout et n’importe quoi avec ce. Même ramener des morts à la vie visiblement. J’espère que lessavent ce qu’ils font. Car il y a de grandes chances que l’avenir de cet univers cinématographique (par avenir, je veux surtout parler des prochains films), dépend du succès de ce film.Pas mal de grandes stars de la musique ont eu droit à leur biopic. Parmi elles,avec( 2018 ).avec(2019). Et l’un des plus récents,(2024).Cependant, je n’ai pas d’attaches particulières avec ceux mentionnés plus haut. Contrairement àqui figure parmi mes chanteurs préférés. Et dont j’ai grandi avec ses sons durant les années 90 et 2000. J’ignore si ce film réalisé par, dont je n’ai vu que lesavec, sera à la hauteur de l’artiste. Mais en tout cas la seule image qu’on a avec le neveudans le rôle du roi de la pop, me met déjà en confiance.Ce biopic devrait retracer son parcours depuis lesdans les années 70, jusqu’à son décès leà l’âge de 50 ans. Avec ses hauts, et surtout ses bas. Marqué par sa jeunesse difficile avec son pèreincarné par. Et les affaires judiciaires à son encontre ayant entaché sa carrière musicale.On n’a pas encore de trailer pour en juger, mais je suis très curieux de la manière dont Jaffar vade son oncle. Même si en termes dej’ai pas trop d’inquiétudes à ce sujet. D’ailleurs, ce film n’a pas intérêt à rater le moment où Michael dévoila pour la première fois son fameuxAvant d’écrire ce classement, les films précédents de la saga des «» m’étaient inconnus. Sauf pour cettedeque vous avez forcément déjà entendue au moins une fois. Je me suis rattrapé entre temps avec(2002) par. Réalisateur dont un des rares films que j’ai vu fut le très chouette(2007).Un premier volet qui fut bien sympathique au sein d’unarpenté paretdans les rôles principaux. Film qui demeure assez glauque avec des scènes bien violentes autant psychologiquement que physiquement.et prêt à tout pour survivre. D’autant plus qu’il résonne particulièrement à nôtre époque quand on sait. L’apocalypse zombie en moins.22 ans plus tard (dans le monde réel), Danny remet le couvert en lançant cette fois une trilogie. Avec un casting à nouveau 100% british composé de, etqui fera son retour en tant quedu premier opus. Et d’une manière « surprenante » si on en croit les dires du réalisateur.Si on continue sur cette lancée, est-ce que d’ici quelques années ou décennies, on aura une suite intitulée? Bon ok, elle était facile.Si ce prochain volet desest dans ce top et à cette place, ce n’est même pas pour les images promotionnelles confirmant la présence deet. C’est principalement parce queest derrière. Un réalisateur en qui j’ai toute confiance, et qui m’avait déjà convaincu par(2014),(2017), et le très sous-coté(2023).Parce que pour être tout à fait franc, après le désastre que futen 2022 (dont j’avais fait unesalée), la seule chose que je souhaitais était. Mais avec Gareth aux commandes de cette suite, et ayant prouvé par le passé qu’il savait très bien, je veux bien faire une exception et redonner une dernière chance à cette saga qui m’est chère et aussi vieille que moi. Même si après «» et «« , j’aurais préféré un autre nom pour tirer définitivement un trait sur la précédente trilogie. Quelque chose commepar exemple.Pour être tout à fait honnête, je ne connais strictement rien de. Qu’il s’agisse de la première trilogie des années 80 par. Le remake de 2010 paravecet. Ou encore la série, toujours en diffusion depuis 2018. Je n’ai rien vu de tout ça. C’est donc par pure curiosité, et aussi parce que j’aime beaucoup les films d’arts martiaux avec Jackie, que j’ai placé cet opus dans mes attentes de 2025.Je sais que le personnage de, déjà incarné à l’époque par un jeune, sera encore présent 40 ans après. Et dont l’héritier spirituel semble être leen tête d’affiche de ce nouvel opus. D’ailleurs, je me demande si Daniel n’est pasau sein d’une franchise, et avec le. Corrigez-moi si je le trompe.C’est le troisième classement d’affilé sur mes attentes ciné de l’année en cours, qu’un film de l’universest dedans. Et le second où figurequi était à la 8e place en 2024, initialement prévu pour le 7 juin de cette année-là. Sauf qu’à l’époque on n’avait pas encore de trailer, ce qui est chose faite.Je ne vais pas réécrire mot pour mot ce que j’avais dit l’année dernière à propos de ce spin-off. En revanche, il parait que. Au point où, le réalisateur attitré des films, aurait été rappelé à la rescousse pour retourner énormément de nouvelles scènes pendant 3 mois. Écartant donc progressivementdu projet.C’est peut-être un mal pour un bien. Mais en général, ce genre d’infos. Mais je garde quand même espoir d’avoir un film aussi survolté et bien chorégraphié que ceux de la saga principale. Et ça sera l’occasion de revoir une ultime fois le majordome(égalementdans les jeux) dans l’un de ses tout derniers rôles avant son décès en 2023.À la troisième place de mes attentes cinés de 2024, ledeque l’on a connu pour ses travaux sur la trilogiedu. Et une première fois chez le concurrent) avec(2021). Un univers cinématographique dontfut le fer de lance avec sonque fut(2013), et les(2017 & 2021).Unqui, pour le dire franchement,. Loin de la cohérence et de la maitrise dujusqu’à sa phase 3. Et avec des films qui pour certains,dans le genre du super-héros. Comme(dont j’ai déjà parlé ), ainsi queeten 2023.Un univers cinématographique quidepuis la fin de cette même année. Et qui a été rebooté en tant quedont Gunn a repris le flambeau. Sonétant celui qui démarrera cet univers. J’avais plutôt apprécié la proposition de Snyder à l’époque avec. Plus sombre, plus sérieux, et avec unque j’avais trouvé quasi parfait dans le rôle de l’homme d’acier. J’attends de voir ce que proposera Gunn à son tour au sein d’un film apparemment plus proche des comics, et des films avecdans les années 80.De tout le casting, le seul acteur que je connaissais déjà estqui campait l’excellent personnage dedans(2015). Qui, ici, joue ni plus ni moins quel’antagoniste du Superman incarné par. Et je suis d’emblée bien plus confiant à son égard que je ne l’étais pourà l’époque oùvenait d’être dévoilé.Suite directe dequi faisait partie de mes attentes ciné de 2023. Et quede par son statut d’opus en deux actes. Et après un récent visionnage, c’est sans trop de regrets. Car sans être mauvais, et avec un casting plus que correct (mention spéciale à) ce ne fut pas le meilleur de la franchise pour moi. Mon top 3 actuel comprenant le, le, etEn tout cas, pour cequi sera le 4e film d’affilé de la franchise réalisé par, ça semble être la fin des aventures du sexagénaireen. J’espère une conclusion en apothéose pour cette saga de films d’espionnage vieille de presque trois décennies avec le même acteur principal. Et aussi avec les mêmes partenaires comme ledequi est là depuis le commencement.Adaptation duéponyme d’est le film que j’attends le plus cette année pour une raison bien précise. Car c’est le premier long métrage dedepuis l’excellent(2019). Qui avait remporté laà Cannes en 2019, etdont celui duen 2020. Autant dire que je suis déjà très confiant.En tête d’affiche, unau sommet de sa gloire qui incarne ici. Un consommable chargé d’explorer une planète glacée au péril de sa vie. Ou plutôt de. Car à chacun de ses trépas,. Jusqu’au moment où le 17e Mickey se retrouvera face à un autre clone de lui-même. Et connaissant le réal, il faudra s’attendre à un film qui n’ira pas avec le dos de la cuillère en termes de satire et de dilemmes moraux.