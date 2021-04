Cinéma

25 Décembre 2020

Avant-propos

Distribution





Musique





La pierre de la discorde

Conclusion

Pourtant, je trouve que le premiersorti 4 ans auparavant et déjà chapeauté par Patty Jenkins, fait partie des meilleurs films de l'univers cinématographique de DC aux côtés deet le tant décrié malgré lui. D'ailleurs, c'est dans ce dernier qu'on avait aperçu la guerrière Amazone pour la toute première fois dans un film. Et qui avait déjà marqué les esprits malgré son temps d'apparition assez court.Suite à ça je n'avais qu'une envie, c'était de la revoir dans son propre film. Un opus que j'ai bien apprécié avec unecharismatique qui incarnait brillamment Diana. Sa romance avecplutôt réussie et assez touchante. Unede qualité avec à la fois la dépaysante ile deet l'atmosphère de laassez bien retranscrite. Maisavec certains personnages caricaturaux, et un dernier acte qui m'a presque sorti du film tant il allait loin dans la surenchère.Au-delà de ça, c'était à sa sortie. Surtout à une époque où les films du genre sont majoritairement masculins dans leurs castings principaux. Si Diana peut à son tour servir de modèle et d'inspiration pour la gente féminine, ça ne peut être que bénéfique. Puis quand je repense aux catastrophes qu'étaientetje me dis qu'on revient de loin. En tout cas c'est ce que je croyais avant de voir ce WW84 qui m'a grandement déçu.La première grosse déception se situe au niveau du casting, ou devrais-je dire de la manière dont jouent certains acteurs. Le plus flagrant étanten tant que. Le "méchant" principal qui en fait des caisses comme c'est pas permis. Et qui au fil du film devient une caricature de lui-même.Vient ensuite le cas deaka. Passant du cliché de la "geek" aux lunettes maladroite mais attachante, à unesans aucune saveur et avecme rappelle l'horrible filmConcernant Gal Gadot, bien que je la trouve toujours irréprochable en tant que Wonder Woman, ce film. Beaucoup de cabrioles pas nécessaires en particulier durant. Des actions incohérentes de sa part. Ainsi qu'unau possible.D'ailleurs Barbara et Diana ont eues leur lot de. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où elles se sont fait aborder très lourdement, reluquer, et même agresser par des hommes. Je pense qu'on aurait pu se passer de ce genre de scènes qui pour moi n'apportent rien au film. Surtout à une époque où les femmes essaient de lutter contre ça.Le dernier personnage que j'évoquerai est celui qu'incarne. Un Steve pas trop mauvais et fidèle à sa personne. Même si j'aurais préféré que les bandes-annonces, affiches et autres pubs, nous aient gardé la surprise d'un retour que j'ai trouvé très discutable malgré les raisons évoquées dans le scénario. Car. En revanche, j'ai trouvé pertinententre lui et Diana. Dans le premier opus, cette dernière qui avait vécu exclusivement sur l'ile des Amazones, avait tout à découvrir du monde extérieur par l'intermédiaire de Steve.Près de 70 ans plus tard, c'est Diana à son tour qui lui montre les années 80 durant des scènes assez drôlesface à un mode de vie et une technologie qui le dépasse, ou presque. Après il faut se mettre à sa place. Si nous faisons un tel saut dans le temps depuis 2021, pas sûr qu'on trouverait nos repères facilement dans un monde qui aura drastiquement changé.D'ailleurs, je n'ai. Du style vestimentaire de la populace, en passant par les marques de voitures, décors colorés, contexte historique de laet j'en passe. On s'y croirait. Ce qui m'amène à dire quemême si je regrette de ne pas avoir vu davantage l'ile deAutre point qui m'a étonnamment déçu, la bande-son de ce WW84. Déçu non pas par sa qualité qui est loin d'être mauvaise quelques thèmes accrocheurs dont ceux de l'intro du film à. Mais déçu car j'en attendais bien mieux du compositeur qui n'est autre que. Globalement, j'ai trouvé sa composition. J'ai même préféré le fameux thème de Wonder Woman dans les anciens films du DCU qu'ici.Si toute l'intrigue ne tournait pas autour d'un certain objet, je pense sincèrement que le film aurait été bien plus intéressant. Ça aurait évité que. Pour m'expliquer, je vais devoir spoiler légèrement.L'objet en question est unequi aurait la capacité d'exaucer les vœux de la personne qui la tient entre ses mains. Une version moderne de la, mais sans le Génie. Ce qui faitcar on peut souhaiter tout et n'importe quoi.Le premier problème que pose cette pierre est d'abord. Ses pouvoirs sont beaucoup trop puissants pour que le commun des mortels puisse s'en servir. Presque tout ce qui se passe durant le film que ce soit le retour de Steve, le changement de personnalité de Barbara, le bordel monstre dans le dernier acte du film, c'est à cause de cette pierre. C'est comme si on avait gravédessus.Second problème et qui m'aura fait halluciner à plusieurs reprises, c'estdurant le film. Sans déconner il n'y en a pas un seul qui n'aura pas fait un. Et c'est là que je me dis que le méchant du film, ce n'est ni Maxwell, ni Barbara. C'estqui finit par se mettre elle-même en danger à cause de ses choix stupides.Pour prendre un autre exemple mais issu d'un autre univers cinématographique, cette pierre rend ringarde ledeEn y réfléchissant bien, ses pouvoirs sont les mêmes mis à part qu'il n'y a pas de gemmes à rassembler, son usage n'est pas unique, et le tribut à payer est bien moins lourd à son utilisation. Tout ça pour dire que si les gens avaient une once de logique,