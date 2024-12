À l’heure actuelle, l’édition la plus récente de cette légendaire console est la PlayStation 5 Pro. Toutefois, cette prouesse technologique a un prix : celui de sa consommation énergétique. En effet, à raison de trois heures d’utilisation par jour en mode jeu, la PS5 Pro consomme environ 252 kilowattheures par an. Cela représente un coût annuel d’un peu plus de 60 euros, basé sur le tarif moyen de l’électricité en France au second semestre 2024.Pour comparer, sa rivale, la Xbox Series X, est un peu moins gourmande, avec une consommation de 227 kWh/an dans les mêmes conditions.Une console pas forcément adaptée pour les défenseurs de l'écologie, pour qui d'autres consoles, comme la Nintendo Switch ou la PS4 sur laquelle on retrouve la grande majorité de la ludothèque, semblent plus adaptées.