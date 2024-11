Suite à la révélation des finalistes des Game Awards, les ventes de Final Fantasy VII: Rebirth ont augmenté de 268 % d'une semaine sur l'autre en Europe, Astro Bot a bondi de 61 %, Elden Ring de 38 %, Metaphor de 172 % et Silent Hill 2 de 43 %.Nous ne parlons pas de chiffres de ventes énormes dans l'ensemble, mais d'une nette augmentation.Il s'agit des données GSD.Bien sûr, les ventes de jeux commencent à augmenter naturellement à cette période de l'année, mais ce n'est pas anodin.

posted the 11/30/2024 at 05:39 PM by guiguif