Bonjour à tous,Est-ce que quelqu'un connait la répartition des marges des jeux physiques contre celles des jeux dématérialisée ? Sur un jeu à 80 € :Demat :20% TVA24% de royalties (30% sur la part HT - une partie sert également à financer l'hébergement des serveurs)56% pour l'éditeur (+ développeur)Physique :20% de TVA12% de royalties (15% sur la part HT, il me semble que c'est la même que sur le store, mais je sais que sur Xbox on peut négocier cette part)12% de fabrication / distribution8% grossiste25% revendeur23% éditeur (+ développeur)Je me base sur les -26% qu'Amazon peut faire sur Wukong pour déterminer la part distributeur.Si quelqu'un a des chiffres, je suis preneur ! Et je vais éviter d'ajouter les frais de port et l'octroi de mer vers la Martinique uwu !C'est interessant, car dans les chiffres de 2022, Sony avait publié ce graphique parlant des revenus physiques vs demat' :Certains médias pensaient déjà, il y a 3 ans, que le virage demat' allait s'accélérer encore ^^ ! Comme JournalduGeek par exemple : https://www.journaldugeek.com/2022/05/27/chez-playstation-le-jeu-video-physique-est-definitivement-voue-a-disparaitre/