Cette nuit au taff j’ai vu passé l’actu sur l’annulation du jeu de Casey Hudson et la fermeture de son studio ! Je suis quand même dégouté ! Les investisseurs ont sacrifié son jeu pour des merdes insipides comme Dustborn, Unknown 9, Dragon Age ou encore des jeux Ubisoft ! L’industrie du JV se casse la gueule depuis un moment, faut vraiment qu’une crise éclate pour forcer les gens à réfléchir sur les coups de dév qui deviennent monstreux ou les autres choses qui gangrène l’industrie et qui font perdre des millions !

posted the 11/26/2024 at 04:55 PM by zenkaizer