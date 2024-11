Selon Kokomods Prod, la PS5 Pro (et la PS5) seraient des consoles à obsolescence programmée.En effet, toutes les PS5 sur le marché auront, un jour où l'autre, leur SSD qui finira par mourir. Et à ce moment là, il sera quasiment impossible de remplacer ces puces SSD - contrairement à une PS4 où le disque sur se change.Cela signifie qu'une fois la production de PS5 arrêtée, à terme, toutes les PS5 finiront par lâcher.La longévité de vie de la PS5 semble donc compromis pour les (futurs) amateurs de rétrogaming...

