Jeux Video

Alors en gros, ce n'est pas un pur leak, mais le PSN Japonais mis une fois de plus trop vite à jour en ouvrant un onglet spécial "State of Play" contenant la liste suivante, tous en "rapport" avec le show de ce soir :ASTRO BOTThe Last of Us Part IStellar BladeHorizon Zero DawnLEGO Horizon AdventuresTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's RevengeMonster Hunter WildsMetro AwakeningDynasty Warriors: OriginsFANTASIAN Neo DimensionFear the SpotlightDragon Age: The VeilguardSonic X Shadow GenerationsAlan Wake IIHell is UsGenre pour Astro, Alan Wake 2 et Stellar Blade, ça devrait être du DLC, et inutile de spécifier le rapport avec Horizon.Quant à TLOU 1 heu...(peut aussi y avoir des surprises hein... )