S'asseoir, se baisser, se lever et tourner, tout en portant un équipement assez lourd

peut donner la nausée

Il faudra être capable de travailler durant la nuit si besoin, pendant les week-ends, et faire des heures supplémentaires

JV

Le constructeur automobile Tesla a publié une nouvelle offre d’emploi visant à développer leur robot humanoïde “Optimus”. Un job bien rémunéré qui vous demandera de marcher plus de 8 heures par jour.Si vous êtes désireux de faire partie de ce mouvement, rien de plus simple, il vous suffit d’enfiler un casque VR, et de porter des tenues équipées de capteurs de mouvements. La douille ?et qu’il faut mesurer entre 1m70 et 1m80 !Tesla ouvre ces nouvelles offres d’emploi dans le but d'entraîner sa gamme de robots humanoïdes “Optimus”. Le travail implique de devoir porter ces tenues à capteur de mouvements et un casque à réalité virtuelle pour “réaliser des mouvements et des actions en fonction des exigences du projet.” Il faudra donc apprendre aux robots à se mouvoir dans nos espaces de tous les jours.Comme vous l’aurez compris, ce rôle sera très physique, et Tesla précise qu’il faudra effectuer des mouvements simples et d’autres plus complexes.. De plus, il est nécessaire de mesurer entre 1m70 et 1m80 pour pouvoir rentrer dans la tenue à capteurs de mouvements., et Tesla ne manque pas de le préciser : “Notez que l’utilisation de casques de réalité virtuelle ou le travail dans un environnement virtuel peut être désorientant et inconfortable pour certaines personnes, ce qui peut entraîner des symptômes de mal de la réalité virtuelle.”L’emploi nécessite aussi. D'où le salaire élevé de ce travail, qui s’élève jusqu’à plus de 6000 euros par mois.PS : Qui devient humain, qui devient robot, avec cet emploi, là est la question...