Vous ne l'aviez pas vu venir, les AAA sur tous les iPhones ! Les consoles de jeu sont mortes !Gameplay de Death Stranding sur 15 Pro Max.Sinon, ils ne seront pas chers :1229 € l'iPhone 16 Pro, ça va, vu la qualité de la Caméra promise !Et 969 € en prix plancher qui permettra déjà de jouer à tous les jeux réservés uniquement au iPhone 15 Pro Max... C'est ptet l'année idéale du Switch depuis android ^^ !

Like

Who likes this ?

posted the 09/09/2024 at 06:42 PM by suzukube