Bandai Namco Online a annoncé qu'ils avaient pris la décision difficile de mettre fin au service sur BLUE PROTOCOL. Ils fermeront leurs serveurs japonais en janvier 2025, et ont mis fin aux plans pour sortir le jeu en Occident en collaboration avec Amazon Games.Dans leur déclaration annonçant la fin du service, Bandai Namco Online a déclaré: «Nous avons entretenu une forte relation avec Amazon Games tout au long du développement de BLUE PROTOCOL, et nos deux équipes sont déçues que nous ne soyons pas en mesure de livrer le jeu aux joueurs du monde entier.»Nous savons que c'est une nouvelle décevante, et nous partageons votre déception. Nous aimons le monde et les personnages de BLUE PROTOCOL, et nous étions ravis d'accueillir des joueurs du monde entier dans Regnas. Nous nous joignons à Bandai Namco Online pour exprimer notre profonde gratitude aux fans passionnés qui ont suivi le développement de BLUE PROTOCOL et ont participé au test technique fermé.