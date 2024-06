"Nous parlons de différences de ray tracing et la plupart d'entre nous [n'ont pas d'assez de bons téléviseurs] et ne peuvent donc pas voir le ray tracing de toute façon", a poursuivi M. Layden. "Xbox, PlayStation, PC haut de gamme, c'est presque un plateau où, toutes choses égales par ailleurs, ils sont à peu près identiques. Nous vivrions dans un monde meilleur si nous pouvions nous mettre d'accord sur une technologie de console de salon standard et mettre fin à cette guerre des plates-formes", a ajouté l'ancien responsable de PlayStation.

Shawn Layden, ancien boss de SIE Worldwide Studios :