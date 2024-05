Hellblade 2 a été lancé dans une indifférence la plus totale de la part de Microsoft et cela se ressent sur les ventes du jeu.Évidement Hellblade 2 est dans le Gamepass, mais un petit tour sur Steamdb nous permet de voir que le jeu de Ninja Theory n'atteint même pas les 4000 joueurs simultanés en profil publique depuis sa sortie, là ou le premier avait dépassé les 5600 malgré son statut de nouvelle licence et de AA.A titre de comparaison Starfield c'est plus de 330 000 joueurs, mais surtout Hi-Fi Rush, sorti de nul part, avait atteint les plus de 6000, de meme que Redfall. On ne fera pas non plus la comparaison avec Ghost of Tsushima, un vieux jeu PS4 ayant depassé les 77 000 joueurs qui est toujours dans le top 5 dans ventes, là ou Hellblade est deja redescendu a la 20eme place.A l'heure ou ces lignes sont écrites Hellblade 2 n'atteint pas les 1000 joueurs.