C'est avec un peu de retard que Shift Up annonce que Stellar Blade est Gold.Un petite photo de l’équipe de développement a été posté sur Twitter et comme pourra le remarquer IGN France, les devs n'ont effectivement jamais dû voir de femmes, d'ailleurs suite a l’énorme bad buzz mondiale qu'ils se sont mangés ils se sont excusés."Récemment, IGN France a produit et publié une preview de Stellar Blade contenant un passage offensant qui n’aurait jamais dû être conservé. Le texte est à présent modifié et voici nos excuses officielles auprès du personnel du studio Shift Up Corporation.Aussi, merci de noter qu’IGN France est une branche indépendante d’IGN et que la rédaction de d’IGN n’a rien à voir avec cet incident.Le texte original de la preview Stellar Blade contenait des propos qui n’avaient pas leur place. Bien qu’il n’ait jamais été notre intention de manquer de respect ni à Shift Up, ni à aucun de ses employés ou leur travail, nous reconnaissons que la phrase prise dans son sens littéral était hors de propos et nous la regrettons.Pour quiconque chez Shift Up Corporation s’est senti visé et insulté personnellement par ce passage, nous sommes vraiment désolés et nous nous excusons platement."Stellar Blade sortira sur PS5 le 26 Avril prochain.