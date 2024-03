Je vous propose pour ce long week-end de Paques 3 vidéos pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les difficultés à programmer les premières machines de jeux, et notamment l'Atari 2600 qui était extrêmement limité niveau affichage.C'est grâce à Laurent, un abonné de la chaîne, qui a refait certains jeux pour expliquer comment fonctionnaient les différents chipsets graphiques des machines.Et vous allez halluciner en voyant son prototype de Street Fighter 2 sur Amiga, presque Arcade perfect. Mais comme vous allez le voir en faire un jeu complet serait plus compliqué, à cause de certaines contraintes de mémoire et de couleurs...