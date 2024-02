Alors nouvelle vidéo cette semaine qui n'était pas prévue au départ.Car oui, en surfant sur le net, je suis tombé sur un TOP 20 des meilleurs jeux des années 80 ... et surprise, il n'y avait aucun jeu des micro-ordinateurs qui ont accompagné tous ceux qui ont vécu leur enfance durant cette décennie.Je me suis dit : attention, on veut réécrire l'histoire, il faut faire quelque chose !!!J'ai voulu creuser un peu, j'ai parcouru différents tops, américains, français et anglais ... pour terminer sur un état des lieux des différentes bécanes à la fin 89 en France, avec notamment les chiffres de vente de chaque machine.Et comment dire, et bien comme le titre de la vidéo l'indique, c'était clairement la décennie des micro-ordinateurs, aucun doute là-dessus ...