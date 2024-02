Selon Imran Khan, ex rédac chef de Game Informer. Il affirme qu'un retour de Bloodborne sur PC/PS5 est logiquement bien en cours selon ses sources, mettant néanmoins un bémol : cela fait un petit moment qu'il n'a plus rien entendu sur le sujet. Il a balancé cela en validant les récents propos de Lance McDonald sur l'annulation des versions PC/PS5 de Dreams. Et faut donc espérer qu'il n'en soit pas de même pour BB (ce qui serait vachement con vu l'attente).

posted the 02/02/2024 at 08:22 AM by shanks