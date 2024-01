Sony Général

"Il [le jeu vidéo] sera omniprésent, partout où il y a de l'informatique, les utilisateurs pourront jouer à leurs jeux préférés en toute transparence. PlayStation restera notre produit de base, nous étendrons nos expériences de jeu sur PC, mobile et cloud."



"Une concurrence saine est nécessaire pour que l'industrie du jeu se développe et, chez Sony, nous pensons qu'il est important d'offrir aux joueurs différentes options de jeu. Nous poursuivrons donc nos efforts en ce sens."

"La convergence et l'informatique sont des tendances lourdes, et l'IA est également issue de l'informatique. Nous ne pouvons donc pas nous mettre en travers du chemin de la technologie, mais en même temps, le divertissement est une affaire de personnes. Par exemple, il est techniquement possible de créer une scène de film dans laquelle Tom Hanks parle japonais, avec une synchronisation parfaite des lèvres. Mais devons-nous le faire ? Telle est la question.



Le contenu qui constitue la base du divertissement est généré par le créateur et protégé par des droits d'auteur . L'implication des créateurs est essentielle. C'est pourquoi Sony considère l'IA comme une technologie qui soutient les créateurs et ne doit pas les remplacer.



"Les jeux sont des logiciels informatiques créés par des langages de programmation. Les LLM (grands modèles de langage) contribuent à rationaliser le développement des jeux, ce qui permet aux créateurs de se concentrer davantage sur leur créativité."



C'est au cours d'une interview donnée à, quele PDG dea partagé la future stratégie pour la brancheLe premier point important, est la volonté de la maison mère de doubler ses efforts afin d'étendre ses expériences de jeu aux plates-formes Cloud, aux appareils mobiles et aux PC.Nous voyons d'ailleurs les premiers signes de cet effort, avec l'arrivée simultané sur PS5 et PC d'dans les prochaines semaines.Lorsque le présentateurlui a demandé ce qu'il pensait de l'avenir du jeu vidéo,lui a répondu ceci :Il en a également profité pour parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie du jeu vidéo.Voilà donc pour les principales annoncent faites par, confirmant ainsi l'envie de vouloir étendre les possibilités pour accéder à leur catalogue de jeu, comme nous avons pu l'observer lors des derniers mouvements/déclarations de la brancheOn peut également constater qu'il est bien conscient des potentiels problèmes liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle sur la créativité humaine, en indiquant qu’ils ne feront pas de cette technologie un outil central qui pourrait nuire aux créateurs qui travaillent dans leurs studios.Il reste néanmoins deux points qui devraient être préciser à l'avenir :- Quelle forme prendre le hardware de la marque Playstation ? Machine avec lecteur ou full dema, boîtier connecté pour accéder à un contenu sur des serveurs ? Les prochaines générations nous le montreront.- La stratégie actuelle de sortie décalée des jeuxsur PC (et prochainement Cloud) sera t'elle conservée ou ils tenteront une sortie simultanée sur les diverses plates-formes ? Car comme il le dit lui-même :, l'avenir le dira.Pour finir, je voudrais partager avec vous une rumeur qui est en lien avec les déclarations du CEO deet qui proviendrait d'un employé de, le studio racheté parspécialisé dans les portages PC. Selon lui, cinq nouveaux jeuxarriveront sur PC en 2024, dont voici la liste :Prenez cette dernière partie avec des pincettes, même si les deux premiers sont déjà plus ou moins confirmé, il faudra patienter pour savoir si tout ces portages deviennent réalité. Je compte sur vous pour débattre dans le calme