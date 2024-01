On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je dirai que des sources fiables et avérées m'ont laissé entendre que Microsoft envisageait de porter (ramener) une partie de son catalogue sur d'autres plateformes, bien que certains détails restent vagues et non confirmés. Nous avons contacté Microsoft pour obtenir des commentaires et clarifier sa position à ce sujet.

Selon Jez Corden de Windows Central:Il dit également cela :J'ai également confirmé auprès de certaines sources séparément pendant la période des fêtes que des jeux comme Hellblade 2, Avowed et The Elder Scrolls VI sont toujours prévus (pour l'instant) pour être exclusifs à la console Xbox.Il parle également de Blade toujours sans aucune plateforme spécifique de mentionné.Y a deux semaines Shinobi602 sur Resetera, membre vérifié du site et faisant partie des leaker du site les plus fiables depuis l'époque de la PS4 avait évoqué cela également.Nate insider insider bien connu sur le site a parlé également de cela et surtout d'un jeu bien précis qui selon le leaker de Persona sur Xbox serait Hifi Rush sur Switch. Nate dit également que ça ferait grincer des dents les plus grands fan de Xbox sous entendant peu être une sortie de PlayStation.Ça va dans le sens de ce que disait y a quelques semaines le responsable financier de Xbox, Tim Stuart.