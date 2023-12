Sekiro, un des jeux qui me manquent à jouer sur PS4.

2024 ça ne sera pas l'année où je me lancerais sur les jeux PC, non. En revanche, même si ça sera compliqué vu ma situation IRL, j'aimerais vraiment avancer dans la quête suivante :J'ai une cinquantaine de jeux à rattraper rien que sur Nintendo Switch et PlayStation 4, autant reconnaître que je ne les aurait certainement pas tous d'ici la fin d'année 2024. Certains seront même compliqués pour moi de les trouver je pense (comme la version Switch de Fairy Tail).Dès ce 1er Janvier et tant que je suis en capacité de le faire, me prendre 1 jeu "sorti avant 2024" minimum par mois ça sera un bon début. Je dois profiter des périodes creuses niveau sorties (ou bien les jeux qui ne m'intéressent simplement pas) pour me pencher sur les jeux que je n'ai pas pris les années précédentes.Je dois d'ailleurs refaire ma liste de jeux qui est juste mal entretenu, étant sur un bloc-note alakon. Depuis cette fin-décembre j'essaie de formaliser le tout sur un fichier Excel, où j'ai déjà les jeux que je possède avec le niveau de complétion et temps de jeu (données console), j'aimerais unifier le tout mais pour l'instant j'ai 2 tableurs séparés.Un cas bien particulier : l'import. Il me faut notamment trouver un moyen pour obtenir les jeux Shantae distribués par Limited Run Games (sur Switch je n'ai que Half-Genie Hero qui est le seul jeu Shantae distribué en Europe par Pqube). Niveau japon, j'ai 2-3 jeux Switch que j'aimerais prendre dont la version définitive de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (incluant le DLC sur cartouche).Concernant le retrogaming, je vais certainement me mettre à fréquenter plus souvent Micromania, Game Cash et Cash Converteur cette nouvelle année. Et si vous avez des recommandations à ce sujet là, n'hésitez pas en commentaire d'ailleurs. Mon seul regret c'est de ne pas avoir entreprit tout ça plus tôt car 2024 j'appréhende pas mal de choses IRL (dont un déménagement).D'autres résolutions annexes seraient de me (re)mettre sur Twitch ou me remettre à rédiger de nouveaux articles pour le groupe Waifukyo haha.Et bon réveillon ^^.