1h45 de vidéo storytelling sur xenoblade X, de quoi se réimprégner de l'univers du X et ses ambitions totalement démesuré. (on aimerait voir un FF aussi ambitieux un jour )Xeno X est un jeu imparfait mais à la singularité extrême, Nostalgeek reviens sur la conception, les choix mécanique et de design ainsi que sur "le pourquoi" du bide commercial du jeu.La vidéo est qualitative même si je doit l'avouer, le ton des mecs spécialisé dans le story telling jv commence un peu a m'agacer. mais sinon la vidéo est très cool, je recommande.Personnellement c'est pas mon xeno pref, j'en garde un souvenir un peu amer a cause du scénar qui fais office de prologue et le coté farm un peu trop poussé sur les mecha mais j'ai toujours été émerveillé par la technique du jeu, l'exploration, et les annexes.C'est un jeu qui mériterait une seconde vie en réutilisant les assets du jeu d'origine un peu a l'image d'un TOTK