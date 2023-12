Films & Séries

(Aux Etats-Unis) Sony annonce que Mythbusters et d'autres émissions de Discovery TV seront supprimées, que vous les ayez achetées ou non.Par Ethan Gach - Kotaku - Publié le 1 décembre 2023La promesse des contenus numériques est qu'ils peuvent durer éternellement, intacts et non affectés par le processus de dégradation qui frappe le monde physique. Malheureusement, le foutoir des DRM en ligne et des accords de licence fait que la plupart du temps, nous ne possédons pas les produits numériques que nous achetons, comme l'a récemment montré le fait que Sony est sur le point de supprimeret des tonnes d'autres émissions de Discovery des bibliothèques des utilisateurs de PlayStation, même s'ils les ont déjà "achetées".Ce nouvel obstacle sur le chemin d'un avenir entièrement numérique a été découvert par le biais d'un avertissement que Sony a récemment envoyé aux utilisateurs de PlayStation qui ont acheté des émissions de télévision produites par Discovery, la chaîne de docu-réalité qui a récemment fusionné avec Warner Bros. dans le cadre de l'une des manœuvres d'entreprise les plus brutales et les plus idiotes de notre époque. "En raison de nos accords de licence avec les fournisseurs de contenu, vous ne pourrez plus regarder aucun des contenus Discovery que vous avez achetés et ces contenus seront supprimés de votre vidéothèque", peut-on lire dans une copie de l'e-mail qui a été communiquée à Kotaku.du site web de PlayStation qui répertorie toutes les émissions concernées. Comme vous pouvez l'imaginer, compte tenu du penchant de Discovery pour la production de saisons d'émissions de télé-réalité et de documentaires relativement peu coûteuses à produire mais très populaires, il y en a beaucoup. Elles comprennent, entre autres, des émissions à succès telles que :, et bien d'autres encore."Un utilisateur de PlayStation paniqué a demandé sur Reddit : "Y a-t-il un moyen de sauvegarder ce contenu ? "J'utilise la PS4... Mais j'ai acheté de nombreuses saisons de séries telles queque je ne souhaite pas perdre. En fait, j'avais l'impression que puisque je les possédais, je ne les perdrais jamais..."Les films et les séries télévisées ont fait leur apparition sur le PlayStation Network en 2008 via la PS3. À l'époque, il était possible de transférer les contenus achetés d'un appareil à l'autre pour les visionner sur des appareils tels que la PlayStation Portable. Sony a supprimé cette option à partir de la PS4. Désormais, tout ce que vous achetez sur le PSN, qu'il s'agisse d'un jeu à succès de la PS5 ou, euh, de, est prêté pour une durée indéterminée jusqu'à ce que les serveurs PlayStation meurent ou que le détenteur des droits d'auteur décide de retirer le contenu.Ce n'est pas la première fois que Sony fait quelque chose de ce genre et ce ne sera pas la dernière. Je vous conseille d'acheter vos programmes préférés sur Blu-ray à la place, mais Sony et Microsoft semblent également prévoir d'éliminer progressivement les lecteurs de disques optiques à l'avenir. Même le lecteur de disque amovible de la nouvelle PS5 slim nécessitera une vérification en ligne du DRM à chaque fois que vous le brancherez. Heureusement, les lecteurs Blu-ray génériques sont moins chers que jamais. Malheureusement, on ne trouve plus beaucoup de copies de la saison 1 deArticle original : https://kotaku.com/sony-ps4-ps5-discovery-mythbusters-tv-1851066164 La page "Discovery Entitlements Affected Titles" sur le site US PlayStation :