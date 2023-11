Salut les gamers,je constate depuis un bon moment que je ne joue plus au jv,mes amis non plus.et quand on aborde le sujet on explique ceci par le manque de jeux qui nous donne envie.

Et malheureusement,ce constat se fait depuis l ère ps5/serie x.

Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez,tout le monde ne sera pas d accord car les attentes ne seront jamais les memes,donc dans la joie et la bonne humeur.