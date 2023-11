Petit sondage,



Y a-t-il des jeux où vous avez ressenti une certaine émotion au moment de vous diriger vers le boss de fin ou la dernière ligne droite ?



Vous savez ce petit quelque chose qui vous fait ressentir de la nostalgie après toutes ces heures passées dessus en vous disant qu'après ça il n' y aura plus de partie à reprendre et que vous aurez clos l'histoire (je compte pas le new game +).



Perso, moi ça a été FFX, Onimusha 4, Resident Evil 0, The Witcher 3 et Okami. Et vous ?