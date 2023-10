Aux États-Unis, SPIDER-MAN 2 vient de devenir le jeu PS5 (physique) le plus vendu sur Amazon cette année, et s'avère d'ailleurs même être le seul jeu PS5 à intégrer le top 100 Jeux Vidéo de cette année !Il faut savoir qu'aux USA, il est très, très, très compliqué de trouver des jeux DAY ONE à un tarif inférieur au prix conseillé (c'est une spécification européenne cela). Ce qui peut expliquer ce résultat.Cela montre que les chiffres de vente de ce Spider-Man 2 risquent d'être monstrueux ce vendredi quand le jeu sera disponible officiellement !