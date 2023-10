Il y aune mode depuis quelques années sur les jeux HD 2D, et les remakes ne font pas exception.

Il y a des jeux qui mériteraient de les voir sous ce format :

Pokémon Noir/Blanc

Golden Sun 1/2

Wild Arms 1

Legend of Dragoons

Zelda The Minish Cap

Zelda 2

Dino Crisis 1/2

Lufia the Legend returns (la petite folie totalement improbable lol)



Et les votres ?