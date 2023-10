Je ne suis plus de la branche physique depuis longtemps, mais on peut féliciter Sony (comme Guerilla) de foutre une Complete Edition sur 2 Blu-Ray afin d'y inclure la totalité des MAJ et l'extension sans avoir besoin de passer par la case téléchargement.Un exemple pour d'autres.(qui s'en contrefoutent certes)

Who likes this ?

posted the 10/04/2023 at 08:47 AM by shanks