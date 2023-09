Les dirigeants d'Activision ont rencontré Nintendo en décembre pour discuter des projets d'une Switch de nouvelle génération, décrite comme plus proche des performances de la PS4/Xbox One.Les rumeurs d'une annonce de Nintendo Switch 2 se sont multipliées récemment après les rapports d'une démo présentée au développeurs à la Gamescom le mois dernier. Nous savons désormais qu'Activision a été informée d'une Nintendo Switch de nouvelle génération l'année dernière, grâce aux e-mails internes de l'affaire FTC contre Microsoft.Les dirigeants d'Activision, dont le PDG Bobby Kotick, ont rencontré les dirigeants de Nintendo en décembre 2022 pour discuter d'une Switch de nouvelle génération. Dans une chaîne d'emails interne, Chris Schnakenberg, responsable de la stratégie de plate-forme et des relations avec les partenaires d'Activision, a préparé un résumé du « Switch NG » (Switch nouvelle génération) dans un document intitulé « NG Switch Draft.pdf ».Le document est fortement expurgé, mais il révèle que les performances de la Switch de nouvelle génération seront proches de celles de la PS4 et de la Xbox One :Compte tenu de l’alignement plus étroit sur les plates-formes Gen8 en termes de performances et de nos offres précédentes sur PS4/Xbox One, il est raisonnable de supposer que nous pourrions également créer quelque chose de convaincant pour le NG Switch. Il serait utile d’obtenir un accès rapide aux prototypes de matériel de développement et de le prouver tôt et en avance.Le résumé du briefing exécutif et les documents de préparation ont ensuite été envoyés à Kotick avant la réunion du 15 décembre avec le PDG et président de Nintendo, Shuntaro Furukawa. Kotick a ensuite témoigné lors de l'audience FTC contre Microsoft qu'il regrettait de ne pas avoir amené Call of Duty sur Switch. Cela a conduit à des questions de la part des avocats de la FTC et de la juge Jacqueline Scott Corley à propos de Call of Duty sur Switch. La FTC a révélé que l’accord signé par Microsoft avec Nintendo vise également à intégrer un futur jeu Call of Duty sur une future console Nintendo si l’accord Activision Blizzard de Microsoft est approuvé par les régulateurs.