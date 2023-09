Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui pronent à la nouvelle génération : Assssin's Creed tournera, en plus des versions PS5 (10.28 Tflops) et Xbox Series X (12 Tflops), sur Xbox Series S (4 Tflops), mais pire encore, sur Apple iPhone 5 Pro (2 Tflops) !Selon certains joueurs, c'est un mauvais pas avec une nouvelle plateforme qui risque de tirer la génération vers le bas - surtout que cette nouvelle plateforme coûte la bagatelle de 1229 €.Sans compter que les jeux seront disponibles, dans le cas d'Apple, uniquement en version dématérialisé - à l'image des jeux sur Xbox Series S, avec la possibilité de s'abonner à un abonnement similaire au Xbox Game Pass, l'Apple Arcade - reste à savoir si le jeu sera vendu 79,99 € sur l'App Store !Cadeau :Xbox Series S: Dynamic 1440p/60fps (Common 1152~1080p, holding back the gen)Xbox Series X: Dynamic 2160p/60fps (Common 1944~1872p holded back by Series S)PS5: Dynamic 2160p/60fps (Common 1800~1728p holded back by Series S)PC: 2160p/60fps | Max. Settings | RTX 4080 | i9 12900K | 32GB DDR5 (No holding back by Series S because it's not a console)