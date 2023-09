Le site Frandroid vient de soulever une question importante, Starfield est disponible sur PC et Xbox, mais il n'est pas inclus dans l'abonnement Xbox Game Pass de Microsoft, comme ils le soulignent judicieusement, cela révèle un changement dans la stratégie de la société.Depuis 2018, Microsoft promettait que ses jeux first-party seraient disponibles dès leur sortie sur le Xbox Game Pass. Cette promesse avait bouleversé l'industrie, offrant une alternative abordable à l'achat de jeux individuels. Cependant, Microsoft a fait machine arrière. Pour Starfield, le jeu est sorti le 1er septembre sur Steam et Xbox, mais seulement en version premium. La version Game Pass sera disponible le 6 septembre (avec la possibilité de passer à la version premium pour 34,99 euros).Cette stratégie de lancement à deux vitesses soulève des questions sur l'avenir du Xbox Game Pass. Devra-t-on désormais payer un supplément pour accéder aux jeux dès leur sortie ? Est-ce une décision nécessaire pour couvrir les coûts de développement croissants des jeux ou cela risque-t-il de décevoir les abonnés ?Quelle est votre opinion sur cette évolution du Xbox Game Pass ? Est-ce une décision judicieuse de la part de Microsoft, ou cela pourrait-il changer la perception du service ?

