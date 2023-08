Blue Protocol (PC) – StageThe Idolmaster Shiny Colors: Song for Prism (iOS, Android) – StageMy Hero Ultra Rumble (PS4, Xbox One, Switch, PC) – StageSAND LAND (PS5, Xbox Series, PS4, PC) – Playable, StageSD Gundam G Generation ETERNAL (iOS, Android) – PlayableSword Art Online: Last Recollection (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – StageSYNDUALITY: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC) – Playable, StageTales of Arise (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – OnlineTekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) – Playable, StageTekken 8 et Sandland sinon rien de folichon, on remarquera que même si Bandai Namco est un gros éditeur Japonais, il n'a qu'un seul titre Switch, surprenant ou alors c'est qu'en cuisine cela bosse déjà pour la Switch 2 et d'ailleurs Sandland qui paraissait calibré pour le public Switch n'est pas prévu.D'ailleurs Sandland ils vont sans doute le marketer comme un jeu "par le créateur de Dragon Ball"La PS5 et la Xbox sont sur un pied d'égalité.