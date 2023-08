Sujet de la vidéo :Baldur's Gate 3 s'impose comme un succès colossal sur PC, offrant une expérience exceptionnelle. Dans cette analyse technique, Alex Battaglia évoque les éléments qui le captivent dans le jeu, explore l'aspect technique et propose des paramètres optimisés pour maximiser les performances sans sacrifier l'expérience à son maximum.Pour accéder au mod photo avec caméra libre utilisé dans cette vidéo, visitez le Patreon de Frans Bouma : https://www.patreon.com/Otis_Inf Description de la vidéo :L'introduction débute à 00:00:00, suivi par l'analyse du gameplay et des graphismes à 00:01:07, le choix entre Vulkan et DX11 à 00:03:09, l'expérience utilisateur et les options de menu à 00:09:16, les paramètres optimisés d'Alex à 00:12:18, conclusion à 00:19:28.