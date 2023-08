Elle est incroyable cette ROG ALLY ! Le nouveau slogan devrait être "ROG ALLY DO WHAT SERIES S DON'T". En effet, ayant testé par curiosité, le mode écran partagé est parfaitement fonctionnel sur une ROG ALLY (et peut être même sur une Steam Deck), ce même mode qui met et difficulté les développeurs (et visiblement une partie des équipes de Microsoft) sur Series S, en faisant un véritable défi pour sortir le jeu sur Xbox (apparemment vers 2024).Sinon j'kiffe le jeu, il me rappelle Mass Effect ft. XCOM