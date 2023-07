Jouez a FFXVI, c'est voir tout ce potentiel de monde (il n'y a rien à faire dans Valisthéa) et de combats, et de louper le coche de l'excellence par un jeu en mode automatique, heureusement sauvé par de sacrés moments de bravoure.

Et il en va de même avec la structure du jeu qui sera la même tout du long, c'est à dire récupérer un badge auprès de la résistance locale en les aidant, afin de passer à la suite, ressemblant plus à une quête annexe.

Abandonnant le tour par tour et le RPG, FFXVI est un pur jeu d'action et son système de combat est une véritable pépite... du moins dans les premiers temps, car il ne propose en vérité pas grand chose pour étoffer le gameplay : certes, vous aurez de nouveaux pouvoirs, mais cela ne renouvelle en fin de compte jamais l'expérience.

Rarement un jeu m'aura fait passer par tant d'émotions contraires, passant de l'extatique à l'ennui en quelques minutes, et c'est vraiment toute cette contrariété qui définit le mieux ce Final Fantasy XVI.

