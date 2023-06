Pour 329 €, si vous possédez déjà un PC, vous allez pouvoir jouer à Cyberpunk 2077 dans d'excellentes conditions 97 fps avec du Ray Tracing en ultra et du DLSS 3.0 (bon si vous voulez du natif, faudra repasser sur le RTX 4080 ou 4090 même si en vrai on va pas s'mentir, ça sert pas à grand chose).La RTX 4060 sera disponible dans quelques jours et se place en concurrente de la RX 7600 en RDNA3 d'AMD !