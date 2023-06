Salut à tous !

Il y a une chose qui m'intrigue dans certaines vidéos du dernier Nintendo direct ...

J'ai regardé plusieurs fois les vidéos de super Mario Wonder et de super Mario rpg , et les jeux me semblent très beaux , très fins, très riches en animations et effets en tout genre ...

En fait, un peu trop pour des jeux Switch.(et là je précise ma pensée après coup, pour éviter tout malentendu... Plus beau que les jeux que j'ai fait sur Switch jusqu'à présent. Et comme je le dis plus bas je serai ravi qu'ils soient aussi beaux quand j'y jouerai.)



Je me demandais si vous n'aviez pas eu la même impression

Dans le fond, tant mieux si je les trouve très beaux à leur sortie , mais j'ai été surpris