Bon, juste pour ma petite aventure :J'ai acheté un téléviseur OLED LG C9 en modèle d'exposition malgré les avertissements que j'ai eu sur Internet (ah ah j'avais bien pris le temps de vérifier le marquage, mais je ne connaissais pas les techniques pour le voir).Arrivé chez moi, après avoir bien galéré à monter la TV (24 Kg ces bestioles, j'avais pas capté que c'est si lourd), bah surprise : L'écran est marqué O_o !J'ai déjà contacté Leclerc (où j'ai acheté le téléviseur) qui m'a spécifié ne pas indiquer le prix sur l'écran des téléviseurs pour justement éviter ce genre de problème (j'y crois moyen, je crois reconnaîre la typo en plus), mais ils m'ont mis en relation avec leur SAV. J'ai également contacté LG France, je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne en Martinique (il prend l'avion le technicien ?).Sinon, à part ça, c'est incroyablement extraordinaire, ça sublime l'expérience, je serais tenté de dire qu'en vrai, même avec une Xbox Series S, c'est un plus gros "upgrade" que de rester sur un écran classique en changeant de console par exemple. Le dolby vision (même si je le trouve terne par rapport au HDR sur PS5), les contrastes infinis, la taille énorme de la dalle, les bords inexistants, tout cela contribue très, très fortement à augmenter l'immersion en jeu.Si ça vous intéresse, je vous tiendrai au courant de la façon dont les différents interlocuteurs vont gérer tout celaJe prends un peu les devant : À part l'OLED, dans les 1000 € en 55 pouces, vous conseilleriez quoi comme télévieur sinon ? Du NANOCELL ? Du QLED ? De l'OLED en faisant attention au marquage (en plus j'aime jouer avec les contrastes dynamiques lol dans ORI on croirait que Ori il va GRAVER la dalle à vie tellement il est blanc xD).