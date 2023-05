Avez-vous remarqué une augmentation significative de la vitesse de rotation des ventilateurs (rendant la PS5 moins silencieuse ?).Car de mon côté, après plusieurs essais, je n'ai qu'une conclusion : dès que l'insère un SSD dans la PS5, qu'il soit de 7100MB/s (bon pas certifié PlayStation, j'essayerais d'en trouver un mais voila quoi) avec Heatsink, ou même un SSD lent qui ne prend pas de température, le fait de copier ou de télécharger un jeu sur le SSD me déclenche systématique le ventilateur ?Alors j'essaye d'en comprendre la raison (Et surtout si un disque "certifié Made for PS5" change quelque chose à ce niveau), mais j'ai l'impression que le fait d'ajouter un SSD modifie la façon dont les ventilos sont utilisés par la console, car il n'y aurait pas de sonde de température au niveau du SSD ?Là, c'est totalement débile, la console souffle littéralement de l'air frais, j'comprends pas